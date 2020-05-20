سباق بيلمونت ستيكس للخيول يقام 20 يونيو المقبل

المصدر: البيان الرياضي

أعلنت هيئة نيويورك للسباقات عن إقامة النسخة 152 من سباق بيلمونت ستيكس في 20 من يونيو المقبل ليسبق الحدث الذي اعتاد أن يكون الجزء الثالث والأخير من تحدي التاج الثلاثي الأمريكي، سباق ديربي كنتاكي للمرة الأولى في تاريخه.

كما تم الاعلان عن تغيير مسافة السباق من مسافة 2400 متر لتصبح 1800 متر هذا العام. وتم تقليص الجائزة المالية للسباق من مليون ونصف دولار أمريكي إلى مليون دولار أمريكي فقط، وستنطلق المنافسة خلف الأبواب المغلقة وفقاً لإجراءات التباعد الإجتماعي بسبب تفشي فيروس كورونا .

وأوضح ديفيد أورورك الرئيس التنفيذي لهيئة نيوورك للسباقات، أن سبب خفض مسافة السباق هي صعوبة الطلب من خيول الثلاث سنوات التي لم تركض في السباقات منذ أشهر أن تركض على مسافة 2400 التي تعد منهكة لها، وأضاف أن تقليص الجائزة المالية هو رد فعل مباشر للصعوبات الناتجة عن الأزمة المالية التي خلفها الوباء حول العالم، وقال: "هذا هو العام الذي نتخلى فيه عن العادات والتقاليد المتعارف عليها".

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