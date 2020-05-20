سادس جولات كأس الوثبة بفرنسا اليوم

المصدر: (فرنسا - البيان الرياضي)

يخوض «نو آند نو الموري» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، و«كنج مونلو» و«لوماسود» و«فلاش دو فاوست» لسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، عصر اليوم، تحدي الجولة السادسة من سلسلة كأس الوثبة ستاليونز «بري ايشا»، على مضمار لاتست دو بوش الفرنسي، ضمن رزنامة النسخة الثانية عشرة لمهرجان منصور بن زايد العالمي للخيول العربية الأصيلة، وتأتي إقامة السباق بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، تماشياً مع استراتيجية المهرجان، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم، ويبلغ إجمالي جوائز الجولة، 13 ألف يورو، وتشهد مشاركة 18خيلاً، في سن أربع سنوات فما فوق، تتنافس لمسافة 2200 م.

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