عودة السباقات إلى مضمار بيلمونت بارك الامريكي الشهر المقبل

المصدر: متابعة- خالد المهيري

سوف تعود السباقات إلى مضمار بيلمونت بارك الامريكي في الاول من الشهر المقبل ، عقب قرار حاكم ولاية نيويورك آندرو كومو السماح بإستئناف سباقات الخيول على ان تقام دون الحضور الجماهيري مع اتخاذ عدد من الاجراءات الاحترازية لتفادي خطر فيروس كورونا.

و رحب ديفيد اوروك الرئيس التفيذي لهيئة نيوريوك لسباقات الخيول بالقرار مضيفا بأنه سيساهم في عودة صناعة الخيول بقوة الى الولاية و الدفع بعجلة الاقتصاد من جديد .

وكانت عدد من ابرز المضامير الامريكية قد أعلنت عن استئناف السباقات عقب توقف الحياة فيها بسبب تفشي فيروس كورونا في الولايات المتحدة الامريكية ابرزها مضمار سانتا انيتا بارك و مضمار تشرشل داونز

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