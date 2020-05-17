«سيهرانو» بطل خامس جولات كأس الوثبة ستاليونز

المصدر: (مالمو - البيان الرياضي)

حلق المهر «سيهرانو دو كايرو» لفيصل الرحماني، بإشراف كاميلا نيلسون، وقيادة أليون شافيز، بلقب الجولة الخامسة من سلسلة كأس الوثبة ستاليونز، ضمن روزنامة النسخة الثانية عشرة لمهرجان منصور بن زايد العالمي للخيول العربية الأصيلة، التي أقيمت أمس الأول، بمضمار جاكرسرو «الرملي» بمدينة مالمو السويدية، وتأتي إقامة السباق، بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، تماشياً مع استراتيجية المهرجان، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم، وتحفيزهم على زيادة الاهتمام بالخيل العربي.

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