«سوبر هاتريك» لخيول جودلفين في المضامير العالمية

المصدر: متابعة - خالد المهيري

حققت خيول جودلفين «سوبر هاتريك» في المضامير العالمية، ففي أستراليا، اقتنص «تريكينغ» لقب «ذا فيرفي غودوود» لمسافة 1200 متر «الفئة الأولى»، في مضمار «مورفيتفيل»، بقيادة جون الين وإشراف المدرب جيمس كمنغز،وحلت «لير» لجودلفين،ثالثة بقيادة زاك سبين وإشراف المدرب فريدمان.

وعلى مضمار «كمبلا جرانج» الأسترالي، ظفر «كاتيرو» بلقب «لي غاردينر بينشمارك» لمسافة 1400 متر، بقيادة كوبي جينينغز وإشراف المدرب جيمس كمنغز، فيما حقق «رانيير» لقب «لوسكين ستار ستيكس» لمسافة 1300 متر، بمضمار «روزهيل» الأسترالي، بقيادة هيو بومان وإشراف المدرب جيمس كمنغز.

وفي اليابان، ظفرت «بلانك شيك»، بلقب الشوط السادس لمسافة 1400 متر، بمضمار «طوكيو»، بقيادة كريستوف باتريس لومير وإشراف المدرب كوريتا.

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