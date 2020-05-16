السماح للخيول الدولية بالمشاركة في سباقات الجينيز الإنجليزي

المصدر: متابعة - خالد المهيري

أعلنت الهيئة البريطانية لسباق الخيل أنها ستسمح للخيول الدولية القادمة من خارج بريطانيا بالمشاركة في سباقات الجينيز الانجليزي وسباق (كورونيشن كب) الشهر المقبل.

وأضافت الهيئة أن الخيول الدولية لن تشارك في سباقات الفئة الثانية والثالثة والقوائم حتى 15 من يونيو المقبل.

وقالت الهيئة إنه سيتم إشراك الخيول الدولية في سباقات الفئة الأولى فقط، مشيرةً إلى أن القرار تم اتخاذه عقب مناقشات طويلة أظهرت رغبة الجميع في استئناف السباقات، مع اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية الجميع من المخاطر غير الضرورية.

كما أعلنت الهيئة أنه سيتم اتخاذ عدد من الإجراءات لضمان نجاح مهرجان رويال آسكوت الملكي الذي سيقام الشهر المقبل.

وقالت الهيئة إنه سيتم التواصل مع المدربين لإبلاغهم بعدد الخيول التي سيسمحون لها بالمشاركة في أيام المهرجان.

وأضافت الهيئة أن هذا الإجراء غير المسبوق يأتي لسد الفراغ عبر إشراك أقوى الخيول العالمية في المهرجان.

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