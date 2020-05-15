الكشف عن جدول الأسبوع الأول لسباقات الخيول البريطانية

المصدر: متابعة - خالد المهيري

أعلنت هيئة البريطانية لسباق الخيل عن أولى السباقات التي ستقام في الأول من يونيو المقبل، إذ سوف تكون ضربة البداية من مضمار نيوكاسل، وسوف يشهد الأسبوع الاول إقامة ١٨ أمسية تضم 149 سباقاً .

ووفقاً للخطة الجديدة سينطلق سباق ( كورونيشن كب) في مضمار لينغفيلد في الخامس من يونيو عوضاً عن مضمار إبسوم المعتاد، وتستمر المنافسة في نيوماركت حيث يقام سباق( الألفي جينيز الإنجليزي ) في السادس من يونيو ويليه (الألف جينيز الانجليزي ) في اليوم التالي، فيما يعد سباق ( لوكينغ ستيكس) هو الوحيد الذي تم إلغاؤه من بين سباقات الفئة الأولى هذا الموسم.

وستقام السباقات كافة دون الحضور الجماهيري ، كما من المتوقع اليوم أن تصدر المزيد من التفاصيل المتعلقة بالخيول الأجنبية القادمة من خارج بريطانيا ، كما ستبقى سباقات القفز متوقفة حتى الاول من شهر يوليو القادم .

ومن جانب آخر تم الإعلان عن تخفيض جوائز سباقات الفئة الأولى بنسبة 50%، فيما بلغت نسبة التخفيض العامة في الجوائز المالية 20% .

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز