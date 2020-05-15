«سيهرانو» يواجه «ماكلان» في كأس الوثبة

المصدر: مالمو- البيان الرياضي

يستضيف مضمار جاكرسرو بمدينة مالمو السويدية الليلة، سبعة سباقات، تتصدرها الجولة الخامسة من سلسلة كأس الوثبة ستاليونز.

ضمن رزنامة النسخة الثانية عشرة لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، وتقام المسابقات دون حشود. وتأتي إقامة السباق بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، تماشياً مع استراتيجية المهرجان، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم، وتحفيزهم على زيادة الاهتمام بالخيل العربي.

ويواجه «سيهرانو دو كايرو» لفيصل الرحماني، وبإشراف كاميلا نيلسون، وبقيادة اليون شافيز، البطل «ماكلان»، وكان ابن «مهاب» قد خاض مشاركة واحدة في العام الماضي في إيطاليا، حل فيها ثانياً بفارق نصف طول في مسافة 1800 متر.

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