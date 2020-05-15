خيول الإمارات تتألق على المضامير العالمية

المصدر: (متابعة - خالد المهيري)

واصلت خيول الإمارات، إنجازاتها في المضامير العالمية، ففي مضمار «تامبا باي» في الولايات المتحدة الأمريكية، تمكن «كرامليتو» لجودلفين، من تحقيق لقب الشوط التاسع لمسافة 1600 متر، بقيادة الفارس توماس ميجيا وإشراف المدرب إيوين هارتي. وفي أستراليا، ظفرت «ديلكاتلي» لجودلفين بلقب الشوط الأول لمسافة 1400 متر.

والذي أقيم على مضمار «ويونغ»، بقيادة الفارس جرانت باكلي وإشراف المدرب جيمس كمنغز. ومن جانب آخر، حققت «رابحة» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، لقب سباق «بري دي لا سين» لمسافة 2200 متر، على مضمار «لونغشامب» في فرنسا، بقيادة الفارس كريستيان ديمورو وإشراف المدرب جان كلود روجيه.

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