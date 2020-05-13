"الجينيز" و"رويال آسكوت" ينطلقان الشهر المقبل والديربي في يوليو

المصدر: متابعة - خالد المهيري

نشرت صحيفة "ريسنج بوست" الإنجليزية الخطة المؤقتة التي وضعتها الهيئة البريطانية لسباقات الخيل، إذ تقر إقامة سباقي ال"2000 جينيز الإنجليزي" و"1000 جينيز الإنجليزي" في السادس والسابع من شهر يونيو المقبل على مضمار"نيوماركت" العريق .

و أظهرت الخطة بأنه تم الإبقاء على موعد مهرجان رويال آسكوت الملكي والذي سوف يقام ابتداء من 16 حتى 20 من الشهر القادم مع إدخال بعض التغييرات على سباقات المهرجان

وسيستضيف مضمار "آبسوم " سباقي "الأوكس الإنجليزي" و "الديربي الإنجليزي" يوم الرابع من شهر يوليو القادم .

و أكد نك سميث مدير السباق والعلاقات العامة في مضمار "آسكوت" أن الخطط التي تم وضعها لمهرجان رويال آسكوت يعكس الظروف الاستثنائية التي نمر فيها، مضيفاً بأنهم يضعون في الحسبان الحالة الصحية التي تمر بها بريطانيا بسبب تفشي فيروس كورونا.ِ

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