الإتفاق على بقاء الديربي الانجليزي في آبسوم

المصدر: متابعة - خالد المهيري

بعد شهر من الترقب، تم الإعلان اليوم على بقاء الديربي الانجليزي في مضمار ( آبسوم ) العريق بعد أن تم أخذ الموافقات المحلية على الخطة التي وضعها ( الجوكي كلوب) البريطاني لتأمين المضمار . ومن المتوقع أن يقام السباق في شهر يوليو أو أغسطس بدون الحضور الجماهيري.

و أزال القرار المخاوف المتعلقة بقدرة المضمار على استضافة السباق بعد أن تحدثت عدة مصادر عن نية نقل السباق الى مضمار آخر في سابقة لم تحدث سوى خلال الحرب العالمية الاولى و الثانية .

و ستعمل ادارة مضمار ( آبسوم ) مع الشرطة المحلية و الهيئات الأخرى على وضع الخطة النهائية للسباق من خلال تسييج المضمار و المنطقة المحيطة به و اقامته من دون الحضور الجماهيري بما يتماشى مع تعليمات الحكومة البريطانية.

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