«أبس» بطلاً لكأس الوثبة في تولوز

المصدر: (تولوز - البيان الرياضي)

توج الجواد «أبس» بإشراف توماس فورس وبقيادة أوليفييه بيلييه، بطلاً للجولة الرابعة من كأس الوثبة ستاليونز «بري دجلفور» والتي أقيمت أول من أمس، بمضمار تولوز الفرنسي، ضمن روزنامة النسخة الثانية عشرة لمهرجان منصور بن زايد العالمي للخيول العربية الأصيلة للعام الحالي 2020، وتأتي إقامة السباق تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، تماشياً مع استراتيجية المهرجان، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم وتحفيزهم على زيادة الاهتمام بالخيل العربي، وشارك في سباق الجولة البالغ جائزته 15 ألف يورو، وطوله 1600م، 12 خيلاً في سن ثلاث سنوات، لم يسبق لها المشاركة من قبل، حيث أقيم السباق عقب عودة السباقات في فرنسا، خلف الأبواب المغلقة (بدون جمهور) بسبب جائحة «كورونا».

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