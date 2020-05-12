جدول زمني لتحديد موعد عودة السباقات البريطانية

المصدر: متابعة - خالد المهيري

أكدت اللجنة التنفيذية الرياضية والتي تضم الهيئة البريطانية لسباقات الخيل عقب انتهاء الاجتماع الذي عقد اليوم، بأنها ستنشر جدولا زمنيا خلال السبعة ايام القادمة يحدد ما الذي يجب أن تفعله الهيئة للوفاء بالموعد الذي وضعته الحكومة.

وستجتمع اللجنة المختصة في الأيام القادمة لمراجعة برامج السباقات، ومن ضمنها السباقات الكلاسيكية وغيرها من السباقات الرئيسية، لتتوافق مع الجدول الزمني الذي أقرته الحكومة.

وكانت الانباء السابقة قد أكدت أن سباقات الخيول البريطانية لن تستأنف الشهر الحالي بعد أن أكدت الحكومة البريطانية اليوم بأن الانشطة الرياضية حتى التي تقام دون جمهور لن تعود حتى الاول من شهر يونيو المقبل على أقرب تقدير.

ونشرت الحكومة البريطانية وثيقة ارشادية من 50 صفحة تناولت فيها الخطة التي أعلنها رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لمواجهة فيروس كورونا.

وتتضمن المرحلة الثانية من الخطة السماح للفعاليات الثقافية والرياضية بأن تقام ولكن دون الحضور الجماهيري مع تطبيق سياسة التباعد الاجتماعي.

واضافت الوثيقة بأن هذه المرحلة من المتوقع ان تطبق في الاول من يونيو المقبل في حالة تم إحراز تقدم كافي في السيطرة على انتشار الوباء.

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