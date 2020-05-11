عودة ناجحة للسباقات الفرنسية

المصدر: متابعة - خالد المهيري

عادت الحياة الى المضامير الفرنسية و بكل نجاح اذ استضاف مضمار ( لونغشامب) العريق في العاصمة باريس أولى السباقات عقب قرابة شهرين من التوقف بسبب تفشي فيروس كورونا.

وكان (ذا سمت ) قد حقق لقب «بري دي فونتينبلو» لمسافة 1600م «الفئة الثالثة» للأمهار، والذي يعد سباقاً تحضيرياً لـ«2000 جينيز الفرنسي» بقيادة الفارس بيير شارل بودوت و اشراف المدرب هنري أليكس بانتال .

وظفرت ( تروب بو ) بلقب « بري دي لا غروت » لمسافة 1600م الفئة الثالثة، والذي يعد السباق التحضيري لـ1000 جينيز الفرنسي المخصص للمهرات، بقيادة الفارس مايكل بارزالونا واشرف المدرب اندريه فابر .

تأكيد المشاركة

ومن جانبه ، أكد المدرب اندريه فابر بأن المهر ( فيكتور لودورم) لجودلفين والذي جاء ثالثا في شوط «بري دي فونتينبلو» سوف يشارك في سباق «2000 جينيز الفرنسي» في الاول من شهر يونيو المقبل .

تحد جديد

و ستشارك خيول جودلفين غدا الثلاثاء في سباقات مضمار ( سان كلود ) في فرنسا ، اذ ستنافس المهرة ( جويس ساوندس) على لقب ( بري برالين) لمسافة 1600متر بقيادة الفارس مايكل بارزالونا و اشراف المدرب اندريه فابر ، فيما ستشارك ( جيمكاتر) في شوط ( بري ديربان ) لمسافة 2000 متر بقيادة الفارس مايكل بارزالونا و اشراف المدرب اندريه فابر .

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