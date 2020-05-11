المصدر: متابعة - خالد المهيري

بات شبه المؤكد بأن سباقات الخيول البريطانية لن تستأنف الشهر الحالي بعد أن أكدت الحكومة البريطانية اليوم بأن الانشطة الرياضية حتى التي تقام دون جمهور لن تعود حتى الاول من شهر يونيو المقبل على أقرب تقدير .

وكانت الحكومة البريطانية قد نشرت وثيقة ارشادية من 50 صفحة تناولت فيها الخطة التي اعلنها رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لمواجهة فيروس كورونا .

وتتضمن المرحلة الثانية من الخطة السماح للفعاليات الثقافية و الرياضية بأن تقام ولكن دون الحضور الجماهيري مع تطبيق سياسة التباعد الاجتماعي .

واضافت الوثيقة بأن هذه المرحلة من المتوقع ان تطبق في الاول من يونيو المقبل في حالة تم إحراز تقدم كافي في السيطرة على انتشار الوباء .

ومن المتوقع مساء اليوم ان تقوم هيئة سباقات الخيل البريطانية بإصدار تعليمات جديدة تستجيب لخطة الحكومة عقب الاجتماع مع المعنيين في سباقات الخيول

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