غموض حول عودة السباقات البريطانية بعد خطة جونسون

المصدر: متابعة - خالد المهيري

ساد الغموض موقف عودة السباقات البريطانية عقب إعلان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن خارطة طريق وخطة عمل لمواجهة فيروس كورونا المستجد تتألف من 5 مراحل .

ومن المقرر اليوم الاثنين ان يجتمع عدد من المسؤولين المعنيين بسباقات الخيول مع ممثلي الحكومة البريطانية لتحديد الخطوات التالية، اذ من

غير الواضح في اي مرحلة سيتم السماح فيها بعودة السباقات خاصة ان رئيس الوزراء البريطاني تجنب الحديث عن عودة الانشطة الرياضية .

وقال بول ستروترز الرئيس التنفيذي لجمعية الفرسان المحترفين انه سيكون هناك المزيد من المحادثات خلف الابواب المغلقة مع ممثلي الحكومة لإستئناف السباقات في الاسابيع القادمة وبالتحديد بين 26 من الشهر الحالي و الاول من يونيو المقبل .

وكانت الاسابيع الماضية قد شهدت إشارات ايجابية خاصة عقب الاعلان عن الخطة التي وضعتها هيئة سباقات الخيل البريطانية و تحديد تاريخ 23 من الشهر الحالي موعدا لعودة السباقات .

والجدير بالذكر بأن بعض الدول الاوروبية بدأت في استئناف سباقاتها ومنها ألمانيا التي بدات يوم الخميس الماضي و فرنسا التي سوف تنطلق سباقاتها اليوم فيما من المنتظر ان تعود السباقات في ايرلندا قبل 29 يونيو القادم .

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز