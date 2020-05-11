12 خيلاً تستهدف كأس الوثبة في تولوز

المصدر: (تولوز «فرنسا» - البيان الرياضي)

تعود عجلة السباقات في فرنسا بالجولة الرابعة من كأس الوثبة ستاليونز «بري دجلفور» بمضمار تولوز عصر اليوم، ضمن رزنامة النسخة الثانية عشرة لمهرجان منصور بن زايد العالمي للخيول العربية الأصيلة للعام الحالي 2020، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم وتحفيزهم على زيادة الاهتمام بالخيل العربي، ويدخل السباق البالغة جائزته 15 ألف يورو، وطوله 1600م، 12 خيلاً في سن ثلاث سنوات، لم يسبق لها المشاركة من قبل في السباقات.

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