بأمر رئاسي.. عودة سباقات الخيول الفرنسية الإثنين المقبل

المصدر: متابعة - خالد المهيري

أعلن ادوارد دي روتشيلد رئيس الهيئة العليا لسباقات الخيل الفرنسية ( فرانس غالوب ) بأن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أعطى الضوء الأخضر رسمياً لعودة سباقات الخيول يوم الإثنين المقبل.

وجاء هذا الاعلان بعد مفاوضات الساعات الأخيرة والتي جنبت صناعة الخيول في فرنسا تأجيل آخر لموعد انطلاقتها من جديد.

و قال روتشيلد في تغريدة له على " تويتر ": لقد كان هذا السباق الذي أردت الفوز به من أي سباق آخر، لقد عدنا، و الآن حان الوقت لكي نظهر لهم بأننا كنا على حق.

وكانت أنباء غير مؤكدة قد انتشرت مساء أمس عن نية الحكومة الفرنسية الطلب من ( فرانس غالوب) تأجيل عودة السباقات لحين التأكد من قدرة المضامير الفرنسية على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب خطر وباء كورونا .

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