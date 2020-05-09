فريق جودلفين جاهز لانطلاقة الموسم الأوروبي

المصدر: متابعة - خالد المهيري

أكد هيو أندرسون، مدير عام جودلفين في دبي والمملكة المتحدة جاهزية خيول الإسطبل للمشاركة في انطلاقة الموسم الأوروبي يوم الاثنين في فرنسا، عقب توقفها بسبب تفشي فيروس «كورونا».

جودلفين سيكون ممثلاً في ذلك السباق بستة مشاركين إجمالاً، خمسة منهم من إسطبلات المدرب اندريه فابر من بينهم الفائز بسباق «بري جان لوك لاغاردير ج1» فيكتور لودورم، والآخر بإشراف هنري اليكس بانتال.

وقال هيو اندرسون: نشعر بارتياح تجاه بدء موسم السباقات هنا في أوروبا، حيث سيتجه فيكتور لودورم للمنافسة بسباق «بري دي فونتينبلو ج3» يوم الاثنين، ونشعر بحزن عميق جراء فقد أبيه الفحل المميز «شمردل» الشهر الماضي، ومن اللائق جداً أن نرى أحد أبنائه المميزين في عمر الثلاث سنوات مشاركاً بالسباقات في اليوم الأول لهذا الموسم.

وأضاف: في دبي والمملكة المتحدة، واصل جودلفين العمل على تحقيق أفضل النتائج في ظل القيود المشددة المترتبة على وباء فيروس كورونا (كوفيد 19)، وفي ظل سياسية التباعد الجسدي والاحتياطات المعقولة المطبقة، تمكن الفرسان وعمال الإسطبلات من تدريب الخيول بالطريقة الاعتيادية بقدر الإمكان، وأشعر بتقدير كبير لهم وللمدربين لصبرهم الجميل وجهودهم الدؤوبة في ظل الظروف الصعبة السائدة، ولدى سعيد بن سرور وشارلي آبلبي كثير من المواهب، وأدرك أنها ستكون جاهزة للمشاركة بمجرد الحصول على الضوء الأخضر.

مساعدات إنسانية

كما تحدث أندرسون عن الأعمال الإنسانية التي قام بها الإسطبل إبان أزمة كورونا قائلاً: بعيداً عن الإسطبلات، ظل أفراد جودلفين يبذلون جهوداً مقدرة في مجتمعنا المحلي، وتقديم المساعدة حيثما أمكن في أنشطة متنوعة تتراوح من تقديم الأطعمة إلى المتعففين من أفراد فريقنا في دبي، ومساعدة أكاديمية نيوماركت في ترجمة المستندات الخاصة بالدراسة من المنزل، كما يعمل فريق الأعمال الخيرية لدينا بكل جهد في مجلس إدارة صندوق نيوماركت (كوفيد 19).

برنامج

وأضاف: يتواصل عمل برنامج جودلفين للرعاية الدائمة للخيول عبر ليلي هاينس التي وصلت المرحلة النهائية لمسابقتنا المسماة (فيرلونغ فاكتر) لاكتشاف النجوم والتي تقدم مساعدة مهمة للمؤسسة الترفيهية للسباقات (ريسنغ ويلفير) عبر جمع الأموال، وفي فرنسا نقدم الدعم والمساندة إلى مؤسسة أو ديلا دي بيستس.

وفي ايرلندا يتواصل العمل في المبادرات التعليمية، وباعتقادي أننا أصبحنا الآن ندرك أكثر من أي وقت مضى العمل الذي يقوم به قطاع الخدمات الصحية الوطنية (إن اتش إس)، والموظفون في مقار الإيواء، وجميع الذين يعملون بلا كلل لإبقاء خدماتنا متواصلة في دبي ونيوماركت. واختتم قائلاً: خسرنا أحداثاً مهمة مثل كأس دبي العالمي والجينيز، وسيظل هذا الوباء يلقي بظلاله على السباقات لعدة أشهر قادمة، وكل ما يمكننا عمله هو اتباع النصائح الحكومية ومواصلة الجهود.

تحدٍ جديد

من جانب آخر، يشارك «كمنتاري» لجودلفين اليوم في سباق «بي آر سي سبرينت» لمسافة 1200 متر «الفئة الثالثة» على مضمار «دومبين» بأستراليا، بقيادة الفارس ريان مالوني وإشراف المدرب جيمس كمنغز، الذي قال : حينما بات جليا أن مستقبله ليس ضمن الفحول، سئلت إن كنت راغبا في عودته الى الإسطبل، ولم أتردد، وقلت لهم بالطبع نعم.

وأضاف: لقد أظهر حماسا كبيرا وعزيمة ولا أتوقع منه أقل من ذلك، أتيح لنا قياس معدل تطوره مع رفقائه في الإسطبل، ومن خلال ما رشح من التدريبات وكل الرسائل تشير إلى أنه ما زال يستوفي متطلبات المنافسة في السباقات.

وعلى مضمار «راندويك» بأستراليا، سيعتمد جيمس كمنغز على «بست أوف دايز» و«رينز داي» في سباق «غوسفورد كب» لمسافة 2000 متر، فيما يشارك «ديبرايف» في سباق «تيك أوفر تارغت ستيكس» لمسافة 1200 متر.

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