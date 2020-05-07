بثلاثية أستراليا.. جودلفين يكسر حاجزالـ200 انتصار عالمي

المصدر: متابعة - خالد المهيري

كسرت خيول جودلفين حاجز الـ200 انتصار في الساحات العالمية عبر الثلاثية التي أحرزها الإسطبل الأزرق في أستراليا أمس، وصولاً إلى 201 فوز عالمي، ففي مضمار «كمبلا جرانج» تمكن «أندرمات» من الظفر بلقب الشوط الثالث لمسافة 1000 متر بقيادة الفارسة كاثي أوهارا وإشراف المدرب جيمس كمنغز مسجلة زمناً 57.40 ثانية وبفارق ثلاثة أرباع الطول عن الوصيف «إيذر أوار».

واقتنصت «جانتنج» لقب الشوط السابع لمسافة 1200 متر بقيادة الفارسة كاثي أوهارا وإشراف المدرب جيمس كمنغز مسجلة زمناً 1.10.39 دقيقة وبفارق رأس عن «آرت كاديو»، كما حقق «جولوين» لقب الشوط الثامن لمسافة 1400 متر بقيادة الفارس كوبي جينينغز وإشراف المدرب جيمس كمنغز مسجلاً زمناً قدره 1.23.91 دقيقة وبفارق رقبة عن الوصيف «رينالوت».

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