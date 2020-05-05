الشرطة الدنماركية توقف سباق للخيول بسبب كورونا

المصدر: متابعة - خالد المهيري

في حادثة مثيرة قامت الشرطة الدنماركية بإقتحام و إيقاف إحدى سباقات الخيول في مضمار آلبورغ بسبب عدم الالتزام بالتباعد الجسدي خلال السباق على الرغم من اقامة السباقات هناك بدون الحضور الجماهيري بسبب فيروس كورونا.

وبدأت الحادثة عندما طلبت الشرطة من محامي المضمار إلغاء السباق قبل ٧ دقائق من موعد البداية ،إلا ان المحامي لم يرد على طلب الشرطة مما دفعهم الى اقتحام المضمار وإيقاف السباق مما شكل مفاجأة كبيرة للمسؤولين .

وقال لارس هيلروب مدير المضمار: انه بمجرد انتهاء الشوط الأول، شاهدنا الشرطة في ميدان السباق يطالبونا بالتوقف.

وأضاف: تواصلنا مع السلطات لمعرفة ما هي الإجراءات المطلوبة التي سوف تتيح لنا اقامة السباقات مرة أخرى.

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