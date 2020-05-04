أمل بعودة السباقات البريطانية في 15 من الشهر الجاري

المصدر: متابعة - خالد المهيري

أكدت مصادر صحفية لموقع صحيفة ريسنج بوست البريطانية بأن العمل جاري على قدم و ساق لإستئناف السباقات البريطانية يوم 15من الشهر الجاري.

وأضافت المصادر ان تقديم موعد العودة جاء بعد اجتماعات إيجابية عقدت مع المسؤولين البريطانيين على مدار الأسبوع الماضي.

وكانت الهيئة البريطانية لسباقات الخيل قد كشفت النقاب الأسبوع الماضي عن خطتها الرامية إلى استئناف السباقات يوم ٢٣ مايو الجاري في حال سمحت الحكومة بذلك ووفق معايير خاصة تضمن سلامة الجميع و منها إقامتها بدون جمهور و السماح فقط للفرسان المحليين في المشاركة بالسباقات.

وتضمنت الخطة الموعد المقترح لإقامة أولى السباقات الكلاسيكية البريطانية ( ٢٠٠٠ جينيز الانجليزي ) و ( ١٠٠٠ جينيز الانجليزي) في الأسبوع الأول من شهر يونيو المقبل .

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