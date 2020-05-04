انتصارات جودلفين العالمية تقترب من حاجز الـ 200

المصدر: متابعة: خالد المهيري

حققت خيول جودلفين الفوز رقم 198 في الساحات العالمية عبر الثنائية التي أحرزها الإسطبل الأزرق في الولايات المتحدة الأمريكية مقترباً بذلك من حاجز الـ 200 فوز في المضامير المحلية والدولية هذا العام، فيما وصل مجموع انتصارات الفريق منذ إنشاء الإسطبل الأزرق حتى يومنا هذا إلى 6156 فوزا.

ففي مضمار «غلف ستريم بارك» تمكنت المهرة «ميشلين» من الظفر بلقب «هوني رايدر ستيكس» لمسافة 1700 متر بقيادة الفارس جو برافو وإشراف المدرب مايكل ستيدام مسجلة زمناً قدره 1.41.10 دقيقة وبفارق طولين وربع الطول عن الوصيفة «هاي لاند جلوري» بقيادة الفارس لويس سايز وإشراف المدرب باركلي تاج.

وحلت في المركز الثالث «ستنج سكاي» بقيادة الفارس تايلر جافاليون وإشراف المدرب مايكل جي ميكر.

ومن جانب آخر، اقتنص «إندورسد» لقب الشوط الخامس لمسافة 1700 متر على مضمار «أوكلاون بارك» بقيادة الفارس جويل روزاريو وإشراف المدرب وليام موت مسجلاً زمناً قدره 1.42.39 دقيقة و بفارق نصف طول عن «بانكيت» بقيادة الفارس ريكاردو سانتانا وإشراف المدرب ستيفن أسموسن.

وجاء في المركز الثالث «بايرتس بانش» بقيادة الفارس كوري لانيري وإشراف المدرب جرانت تي فورستر.

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