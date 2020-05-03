تأجيل عودة السباقات الألمانية

المصدر: متابعة - خالد المهيري

اعلنت الهيئة العليا لسباقات الخيل الألمانية (دوتشلاند غالوب ) عن تأجيل عودة موسم السباقات الالمانية بسبب رفض السلطات المحلية في مدينة دورتموند اقامة السباق هناك لعدم توفر الضمانات الكافية لحماية المشاركين من خطر فيروس كورونا .

وعبر مايكل فيسبر رئيس الهيئة الألمانية للسباقات عن آسفه الشديد لعدم عودة السباقات يوم الاثنين على الرغم من الضمانات و الاجراءات التي كانت من المقرر اتخاذها لعودة الحياة في مضمار دورتموند.

وأضاف قائلا :( نحن نتفهم مخاوف الجميع وسوف نواصل التحدث مع السلطات المسؤولة )

وحسب الجدول المعلن من قبل الهيئة الالمانية للسباقات فأن السباق القادم سوف يقام على مضمار هانوفر يوم الخميس ، على ان يتم تحديد موعد جديد في الاسابيع القادمة لعودة السباقات على مضمار دورتموند .

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