خماسية لخيول جودلفين حول العالم

المصدر: متابعة - خالد المهيري

واصلت خيول جودلفين تألقها حول العالم، محققة خماسية في مختلف المضامير الدولية، رافعة رصيد إنجازات الإسطبل الأزرق هذا العام إلى 196 انتصاراً، وكانت البداية من مضمار «تامبا باي» في أمريكا، إذ حقق «طاوس» لقب الشوط الثالث لمسافة 1700 متر، بقيادة ويلي مارتينيز وإشراف المدرب إيوين هارتي.

وفي اليابان، ظفر «لاود آند كلير» بلقب الشوط الخامس لمسافة 1800 متر على مضمار «طوكيو»، بقيادة داميان لين وإشراف المدرب يوكيهيرو كاتو، فيما اقتنص «بردبي» لقب الشوط التاسع لمسافة 1600 متر، بقيادة داميان لين وإشراف المدرب تيتسويا كيمورا.

وفي مضمار «كيوتو» باليابان أيضاً، تمكنت المهرة «سوفت فروت» من تحقيق لقب الشوط التاسع لمسافة 2200 متر، بقيادة يوغا كاوا وإشراف المدرب كونيهيد ماتسودا.

وفي المضامير الأسترالية، حقق «فايستوس» لقب الشوط الثامن لمسافة 1400 متر على مضمار «كينسينجتون»، بقيادة هيو بومان وإشراف المدرب جيمس كمنغز.

وعلى مضمار «مورفيتفيل» الأسترالي، حققت المهرة «لاير» وصافة سباق «روبرت سانغستر ستيكس» لمسافة 1200 متر «الفئة الأولى»، بقيادة داميان تورونتون، وإشراف المدرب أنتوني فريدمان.

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