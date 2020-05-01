سباقات تشرشل داونز تعود في 16 من الشهر الحالي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعلنت إدارة مضمار تشرشل داونز أن السباقات ستستأنف في 16 من الشهر الحالي بولاية كنتاكي الأمريكية، بعد حصولها على الموافقة من مسؤولي الولاية لإعادة فتح أبواب المضمار ومناطق الإسطبلات ومركز التدريب.

وأضاف البيان الصادر من المضمار ان السباقات سوف تقام بدون الحضور الجماهيري حتى تسمح القوانين بذلك، وأنه سيتم فرض شروط صارمة للحد من إنتشار فيروس كورونا .

كما سيتم إعادة فتح مناطق الإسطبلات في إطار منهجي عبر عدة مراحل، ويسمح الدخول فقط لموظفي المضمار المصرح لهم وحاملي رخصة لجنة كنتاكي للسباقات، ويشمل هذا القرار المدربين الذين لديهم خيول في الإسطبلات أو تشارك في السباقات، وأولئك المسؤولين عن رعاية الخيول مثل البيطريين والسياس والفرسان المتدربين

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