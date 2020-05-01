الرحومي يجمع أهل الخيل في الفضاء الرقمي

المصدر: دبي - علي الظاهري

استثمر خالد الرحومي، مالك خيل، فترة توقف فعاليات وسباقات الخيل بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، في فتح قنوات فعالة للتواصل مع مجتمع الفروسية وجمع أهل الخيل في الفضاء الرقمي عبر حساب «السبوق» المخصص لخدمة رياضة الفروسية في موقع التواصل الاجتماعي «انستغرام» وقناته في «اليوتيوب»، مقدماً مادة دسمة عن مواضيع وقضايا تهم الملاك والمربين، أبرزها كيفية التعامل مع العديد من الإصابات ومعالجتها، إلى جانب عرض مواد من الأرشيف تنعش ذاكرة أهل الخيل ومحبي هذه الرياضة العريقة.

قال الرحومي إنه أراد أن يجمع أهل الخيل في بوتقة واحدة في ظل التزام الغالبية بالجلوس في منازلهم، ومشاركة مجتمع الفروسية والخيل المعلومات التي يملكها عبر منصات التواصل الاجتماعي الحديثة، خاصة للأشخاص المبتدئين في عالم السباقات والذين تزامنت انطلاقتهم في عالم الخيول مع الفترة الحرجة التي يعيشها العالم بسبب «كوفيد 19»، مشيراً إلى أن أبرز المواضيع التي تمت مناقشتها مع المتابعين آلية التعامل مع الخيول في ظل الابتعاد بسبب الأوضاع الراهنة والتعامل مع الإصابات والمكملات الصحية في ظل ارتفاع درجات الحرارة، إضافة إلى عملية التوليد بعد وصولنا إلى نهاية الموسم.

تجاوب كبير

وأشاد الرحومي بالتفاعل الكبير من الجمهور والمتابعين من أهل الخيل مع مختلف القضايا المطروحة، ولاقت بعض المواضيع تجاوباً كبيراً من المهتمين والمنتجين ومحبي رياضة الآباء والأجداد، ليس على مستوى الدولة وحسب، وإنما على نطاق الخليج خاصة في الجانب المتعلق بالإصابات، مشيراً إلى أن مشاركة أهل الاختصاص في مجال البيطرة ساهمت في إثراء النقاشات من أجل معالجة الكثير من المشكلات عبر إعطاء الحلول المناسبة والأدوية الشعبية والبديلة في الفترة الماضية بسبب إغلاق منافذ البيع الخاصة ببيع الأدوية.

شكر وتقدير

وتوجه الرحومي بالشكر والتقدير إلى أصحاب الخبرة وأهل الاختصاص ممن كان لهم باع طويل في عالم صناعة الخيل، دون التفكير بأهداف مادية وإنما من أجل خدمة مجتمع الفروسية وأهل الخيل من مختلف أنحاء الخليج، موضحاً أن «كورونا» أتاح الفرصة والمجال لفتح باب النقاش حول العديد من المواضيع المهمة والتي لم يتم التطرق إليها خلال الموسم بسبب الأنشطة والفعاليات وكثرة السباقات.

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