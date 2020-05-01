خيول «جودلفين» تتألق في أمريكا

المصدر: متابعة - خالد المهيري

واصلت خيول جودلفين إنجازاتها العالمية في سباقات الخيول، ففي مضمار «تامبا باي» بالولايات المتحدة الأمريكية، ظفر «كالو» بلقب الشوط الرابع لمسافة 1200 متر بقيادة الفارس ويلي مارتينيزو وإشراف المدرب إيوين هارتي، فيما حقق «تابلد» لقب الشوط الخامس لمسافة 1600 متر بقيادة الفارس انجيل سواريز وإشراف المدرب مايكل ستيدهام.

ومن جانب آخر، تشارك اليوم المهرة «ليك افينيو» في شوط «فانتاسي ستيكس» للفئة الثالثة بمضمار «اوكلون بارك» بأمريكا، فيما تطمح «انطوانيت» إلى تحقيق لقب «غاردنيا ستيكس» في المضمار نفسه.

وقال جيمي بيل، رئيس جودلفين بأمريكا: تتجه «ليك افنيو» إلى منافسة مع مجموعة من أقوى المهرات من بينها بطلة مهرات السنتين «بريتيش ايديام» و«فنيشيان هاربر» الفائزة بسباق لاس فيرجينز ستيكس ج2.

وأضاف: في سباق بوشر ستيكس لم تكن «ليك افنيو» جاهزة في أول مشاركة موسمية لها، وقدمت الأداء الأفضل في سيرتها بحسب الأرقام في غلف ستريم بارك أوكس.

وتابع: أظهرت «انطوانيت» قدرتها على العشب والرمل، ومضت تدريباتها بشكل يبعث على الرضى في بالم ميدوز بفلوريدا، وقدمت أداءها الأفضل في فير غراونس أوكس.

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