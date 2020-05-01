خيول جودلفين جاهزة للسباقات الفرنسية

المصدر: متابعة - خالد المهيري

أكد المدرب المخضرم أندريه فابر جاهزية خيول جودلفين للسباقات الفرنسية والتي من المقرر عودتها في الحادي عشر من شهر مايو المقبل.

وتحدث المدرب فابر عن بعض الأسماء التي من المتوقع تألقها في السباقات أبرزهم «فيكتور لودورم» بطل سباق «بري جان لوك لاغاردير» الموسم الماضي في مهرجان «الآرك الفرنسي » الذي سيشارك في أولى سباقات الموسم الفرنسي في مضمار «لونشامب» في العاصمة الفرنسية باريس قائلا: البطل لديه فرصة في السباقات الكلاسيكية، سوف تبدأ مشاركاته يوم 11 مايو وبعدها سوف نرى اذا كان بالإمكان إشراكه في سباق 2000 جينيز الفرنسي و الديربي الفرنسي.

وعن البطل المتميز ايرث لايت، قال فابر: ان الخطة هي زيادة المسافة للبطل في أولى مشاركاته هذا الموسم.

و أضاف: ان الخيارات المتاحة هي المشاركة في سباق 2000 جينيز الانجليزي عقب التشاور مع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وأيضا ما ستؤول إليه السباقات البريطانية .

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