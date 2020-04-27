مطالب بإقالة المدير التنفيذي لهيئة السباقات البريطانية بسبب كورونا

المصدر: متابعة - خالد المهيري

يبدو أن تداعيات إيقاف سباقات الخيول في بريطانيا بسبب تفشي فيروس كورونا أخذت أبعاداً جديدة قد تهدد عودة السباقات هناك؛ فقد طالب المدربان رالف بيكيت ومارك جونستون بإقالة المدير التنفيذي للهيئة البريطانية لسباق الخيل نيك روست بسبب سوء إدارته لسباقات الخيل خلال أزمة كورونا.

وقالت التقارير الصحفية إن الرسائل الالكترونية المسربة أظهرت بأن هناك أيضا عدد آخر من المدربين تواصلوا مع أناماري فيلبس رئيسة الهيئة البريطانية لسباق الخيل لحثها على إقالة روست الذي وضع مصلحته الشخصية قبل المصلحة العامة للسباقات.

وأظهرت الرسائل المسربة اعتراض بعض المدربين على تمديد تعليق السباقات البريطانية دون وجود خطة واضحة قابلة للتطبيق.

إلا أن هناك عدد من الأصوات التي عارضت هذه المطالب وعلى رأسهم النائب البرلماني عن حزب المحافظين لورنس روبرتسون الذي أكد بأن الهيئة استعدت جيدا لعودة السباقات عند رفع القيود عنها مضيفا بأنها حاليا تقوم بعمل جيد في تمثيل السباقات ومصالحها في الوقت الحالي.

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