خطط لإقامة سباقي الأوكس والديربي الانجليزي في يوم واحد

المصدر: متابعة - خالد المهيري

أكدت مصادر صحفية لموقع ( ريسنج بوست ) الإنجليزي بأن هناك خطط لإقامة سباقي ( الأوكس الانجليزي ) و ( الديربي الإنجليزي ) في يوم واحد بشهر يوليو القادم و ليست كما جرت العادة على يومين .

وأضافت المصادر ان دمج السباقين و الذي يقام على مضمار ( ابسوم ) العريق يأتي ضمن جهود الجهات المعنية بسباقات الخيول لتخفيف الضغط على جدول السباقات البريطانية، و أيضا إعطاء المزيد من الأيام لبعض السباقات والتي ستقام بدون الحضور الجماهيري .

وكانت الهيئة البريطانية لسباق الخيل قد أعلنت عن تمديد إيقاف السباقات إلى إشعار آخر بسبب تفشي فيروس كورونا، الا ان هناك خطط غير رسمية تم وضعها في حال تم إستئناف السباقات الشهور المقبلة .