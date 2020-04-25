خيول جودلفين للتألق مجدداً في أستراليا اليوم

تسعى خيول جودلفين اليوم إلى مواصلة تألقها على المضامير الأسترالية، إذ يشارك «غول وا» في سباق «هوكسبري غولد كب» المصنف لـ «الفئة الثالثة» والذي سيقام على مضمار «روزهيل» بقيادة الفارس هيو باومان وإشراف المدرب جيمس كمنغز. وقال مساعد مدرب جودلفين أستراليا دارين بيدمان، إن النقلة إلى روزهيل تصحبها المنافسة على مسافة أقصر للسباق (من 1600 إلى 1500 متر)، وهذا يفترض أن يكون عاملا مساعدا للجواد.كما تشارك المهرة «ملتجى» في سباق «هوكسبري كراون» المصنف لـ «الفئة الثالثة» . وقال بيدمان: إنها مهرة مقتدرة وسبق لها شغل المركز الثاني في هذا السباق العام الماضي .

وفي أدليد يحاول ابن «أكسيد اند اكسيل» الجواد «جيرلي» تحقيق فوزه الأول بالسباقات المصنفة بسباق «بريدرس ستيكس». (متابعة - خالد المهيري)