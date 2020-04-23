ألمانيا تعلن رسميا عودة سباقات الخيول

المصدر: متابعة - خالد المهيري

أعلنت ألمانيا رسمياً بأن سباقات الخيول سوف تعود في الرابع من مايو المقبل عقب محادثات إيجابية عقدت بين الجهات المعنية بسباقات الخيول والمسؤولين في الحكومة الألمانية .

وأكد مايكل فيسبر رئيس الهيئة العليا لسباقات الخيل الألمانية ( دويتشر غالوب ) بأنه تم إعداد خطة لإستئناف السباقات و لكن بضوابط معينة للحفاظ على سلامة الجميع من فيروس كورونا .

و أضاف قائلا: ( لقد عملنا كثيرا في الأيام القليلة الماضية وكنا على اتصال مستمر مع الحكومة والسلطات المحلية من أجل وضع القواعد والشروط الأساسية لعودة السباقات )، وبذلك تنضم ألمانيا الى فرنسا التي أعلنت في وقت سابق عن عودة السباقات في الحادي عشر من مايو المقبل.