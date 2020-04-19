خيول جودلفين تواجه التحدي الياباني اليوم

المصدر: متابعة - خالد المهيري

تستعد خيول جودلفين لمواجهة التحدي على المضامير اليابانية اليوم، فعلى مضمار «ناكاياما» سيخوض «دارلنغتون هول» غمار سباق «ساتسوكي شو» (2000 غينيز الياباني) لمسافة 2000 م «الفئة الأولى» بقيادة الفارس ميركو ديمورو وإشراف المدرب تتسويا كيمورا، وقال هاري سويني، رئيس جودلفين اليابان: طبقاً لتصنيفات جمعية السباقات اليابانية، هناك ستة خيول في هذا السباق لديها تصنيف أعلى من «دارلنغتون هول»، ولكن التصنيفات بالطبع علم غير دقيق أبداً وستكون هناك الكثير من المتغيرات.

«كونتريل» و«ساليوس» سبق لهما الفوز بالفئة الأولى العام الماضي، ومن الواضح أنهما جوادان موهوبان للغاية، ولكن كلاهما سيخوض أول مشاركة له في العام، علاوة على ذلك يواجه «كونتريل» تحدّياً آخر بانطلاقته من البوابة الأولى، كما أن «ساتونو فلاغ» كان متألقاً في مشاركته الأخيرة ويشكل مصدراً لخطورة كبيرة، وأضاف قائلاً: يتجه «دارلنغتون هول» إلى السباق في جاهزية عالية، وتعرضت تحضيراته لعرقلة بسيطة قبل أسبوعين، ولكنه تجاوزها الآن ومضت تدريباته بشكل يبعث على الارتياح خلال الأسبوع.

سبق له الفوز بسباق كيودو نيوز هاي ج3 في مشاركته الأخيرة على أرضية معتدلة، ومع هطول أمطار في منطقة طوكيو، نأمل أن تكون الأرضية معتدلة مرة أخرى وليست جافة. ميركو دميرو الذي انتقل من مركز ريتو للتدريب إلى المرافق التابعة لجمعية السباقات اليابانية في ميهو سيتولى قيادة الحصان لأول مرة، وسيكون حريصاً على تقديم صورة تبعث على الارتياح.

طموح

ومن جانب آخر، يشارك «وايلد كارد» في سباق «انتاريس ستيكس» لمسافة 1800 متر الفئة الثالثة على مضمار «هانشين» بقيادة الفارس ميراي ايواتا وإشراف المدرب تتسويا كيمورا.

وقال هاري سويني: سيشارك الجواد في هانشين حيث فاز في اثنتين من مشاركاته الثلاث الأخيرة من بينها سباق ليستد في ديسمبر في ذات المضمار والمسافة، وتم أول الأمر الإعلان عن أن فارسه المعتاد هيروشي كيتامورا سيتولى قيادته، ولكنه تعرض عقب ذلك لإصابة أثناء مشاركته في قيادة الخيول في مركز التدريب وتم شطبه من المشاركة، وعليه سيقوده الآن ميراي ايواتا، وعلى الرغم من أنه ما زال فارساً تحت التمرين، يقدم ايواتا أداءً جيداً في الواقع وحاز على إعجابنا ولسنا قلقين إطلاقاً من هذا التغيير المتأخر.