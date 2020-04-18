خطة غير رسمية لعودة السباقات في بريطانيا

المصدر: متابعة - خالد المهيري

قامت الهيئة البريطانية لسباقات الخيول بوضع خطة غير رسمية تهدف إلى عودة السباقات في أسرع وقت ممكن عقب قرار تمديد تعليقها إلى إشعار آخر بسبب تفشي فيروس كورونا.

و أظهرت الخطة بأن سباقي ( 2000 جينيز الانجليزي ) و ( 1000 جينيز الانجليزي ) قد يقامان في أوائل شهر يونيو القادم ، فيما اقترحت الخطة إقامة سباقي ( الأوكس الانجليزي ) و ( الديربي الانجليزي ) في أوائل شهر يوليو القادم، كما حافظت الخطة على موعد مهرجان ( رويال آسكوت ) الملكي و المقرر إقامته في 16 من شهر يونيو المقبل و لكن بدون الحضور الجماهيري .

وقالت مصادر مطلعة لموقع ( ريسنج بوست ) بأن الخطة المؤقتة تم إرسالها إلى المدربين في انتظار الضوء الأخضر لاعتمادها من قبل الجهات المعنية .

و اضافت المصادر ان الخطة تعطي الأولوية للسباقات الكلاسيكية مع مراعاة المرونة في السباقات الأخرى المؤهلة أو ذات التصنيفات الأقل .

وأشارت المصادر ان هدف الجميع الحفاظ على سلامة المجتمع البريطاني وعدم الضغط على الجهات الصحية هناك، لذلك فأن قرار عودة السباقات مرتبط بحد كبير بتخفيف الحكومة البريطانية بعض القيود المفروضة ، وهناك استراتيجية واضحة تتبعها الحكومة و نحن جاهزون للعودة عندما تنتهي كل هذه الظروف الاستثنائية .