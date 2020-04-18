خيول جودلفين جاهزة لسباقات أستراليا اليوم

المصدر: متابعة - خالد المهيري

تسعى خيول جودلفين لمواصلة الانتصارات على المضامير الأسترالية اليوم. ففي مضمار «راندويك» بمدينة سيدني، سيشارك «بيفواك» في شوط «اول ايجد ستيكس» لمسافة 1400 متر «الفئة الأولى»، بقيادة الفارس هيو باومان وإشراف المدرب جيمس كمنغز. وقال كمنغز: «إنه جواد السرعة الأعلى تصنيفاً الذي كنت محظوظاً بتدريبه، ولا أعتقد أننا رأينا بعد أفضل ما لديه من أداء، وهذا سباق رفيع المستوى والفوز به سيعطيه التقدير الذي يستحقه».

وأضاف: «هو منافس حقيقي، وسأكون سعيداً للغاية برؤية قدراته تتجلي في سباق على أساس الوزن مقابل العمر في نسخة تعد من بين الأفضل للسباق في الآونة الأخيرة».

خيول مميزة

كما سيدفع الإسطبل الأزرق بثلاثة من خيوله المميزة في شوط «هول مارك ستيكس» لمسافة 1200 متر «الفئة الثالثة» وهم «كمنتاري» بقيادة الفارس هيو باومان، «تريكنغ» بقيادة الفارس كيرين مكيفوي، و«ديبرايف» بقيادة الفارس جيمس مكدونالد، وسيشهد شوط «جيه ار ايه بليت» لمسافة 2000 متر «الفئة الثالثة» مشاركة «بست أوف دايز» بقيادة الفارس هيو باومان، فيما ستشارك كل من «لا تين» بقيادة راشيل كينغ و«بين سيك» بقيادة هيو باومان في شوط «جيه اتش بي كار ستيكس» والمخصص للمهرات لمسافة 1400 متر «الفئة الثالثة».

وعلى مضمار «مورفيتفيل» بأستراليا، يخوض كل من «هوم أوف ذا بريف» بقيادة الفارس دوم تورنير، و«فيريداين» بقيادة الفارس بول غات تحدي سباق «آر إن ايروين ستيكس» لـ«الفئة الثالثة».

وقال كمنغز: (أتوقع أن يركض «هوم أوف ذا بريف» بشكل جيد في هذا السباق والذي استقطب مجموعة من بين الأفضل في دوراته الأخيرة، لقد ركض بشكل جيد في أول مشاركة موسمية سابقاً، ولديه من المستوى ما يجعله مرتاحاً في مثل هذا السباق).