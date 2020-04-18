«شمردل» يثير شجون المضامير العالمية

المصدر: متابعة - خالد المهيري

استقبل عالم الفروسية خبر نفوق الفحل الأسطوري «شمردل» بأسى وحزن بعد سنوات طويلة من الإنجازات في المضامير العالمية مع فريق جودلفين.

وعبر المدرب العالمي سعيد بن سرور عن حزنه لنفوق «شمردل» قائلاً: «لقد توج بطلاً في عمر السنتين وبعدها أصبح أبرز خيول جودلفين متوجاً بالعديد من الإنجازات».

وأضاف أن «شمردل» أنجب عدداً من الخيول المميزة التي ستواصل المسيرة في الإنجازات والتهجين.

قدرات رفيعة

وقال جو أوسبورن، مدير عام جودلفين في ايرلندا، إن الفحل «شمردل» أظهر قدراته الرفيعة في مضامير السباقات، ونقل هذه القدرات لذريته، وقد عانى من صعوبات صحية في الأعوام الماضية، ونقدر الجهود الكبيرة التي بذلها فريق العمل من المختصين بمزرعة كلدانغان في رعايته وتوفير العناية الصحية اللازمة له.

اهتمام إعلامي

وحظي خبر نفوق «شمردل» باهتمام وسائل الإعلام العالمية، حيث نشر موقع «ريسنغ بوست» الإنجليزي تقريراً عن مسيرته في السباقات حتى اعتزاله وتحوله إلى مجال التهجين، إذ قدم للمضامير العالمية عدداً من الأسماء القوية التي حفرت في ذاكرة السباقات العريقة أبرزها البطل المعتزل الأسطوري «بلو بوينت» صاحب ثنائية تاريخية في مهرجان (رويال آسكوت) العام الماضي والنجم «بيناتوبو»، بطل (دارلي ديوهيرست ستيكس) العام الماضي. وذكرت صحيفة «ديلي ميل» الإنجليزية أنه يعتبر من أساطير السباقات في أوروبا، وأحرز عدداً من الألقاب العالمية والتاريخية لفريق جودلفين أبرزها الجينيز الفرنسي والديربي الفرنسي وسانت جيمس بالاس ستيكس في بريطانيا عام 2005.