«انضباط الفروسية» تفصل في القضايا العالقة عبر الاتصال المرئي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

عقدت لجنة الانضباط التي تختص بالفصل في كافة المنازعات وقضايا انتهاكات سباقات الخيل التابعة لاتحاد الإمارات للفروسية والسباق، اجتماعاتها، عبر تقنية الاتصال المرئي والسمعي عن بعد للمرة الأولى، باستخدام تطبيق «زوم»، وذلك تنفيذاً للتوجيهات الاحترازية في مواجهة انتشار فيروس «كورونا»، للحفاظ على سلامة أفراد المجتمع وجميع المشاركين وتقليل الاختلاط والتجمع، وبناءً على تعليمات مجلس إدارة الاتحاد، باستخدام وتسخير التكنولوجيا في تسيير أعمال الاتحاد والتسهيل على كافة المراجعين.

وتأتي الاجتماعات، للفصل في القضايا العالقة وإصدار قراراتها و أحكامها بشأنها وفقاً لقواعد وقوانين ولوائح الاتحاد، وبما يتوافق مع الاتحاد الدولي للفروسية، وتم الانتهاء من النظر في ما يقرب من 17 قضية في الجلسات السابقة والتي عقدت برئاسة عضو محكمة الاتحاد الدولي للفروسية المستشار محمد سلمان الصابري وعضوية كل من شعيب حسين الحمادي ومحمد أحمد الشحي وأحمد الجابري والمستشار محمد أبو المجد ممثلاً عن الاتحاد ومحمود زيود رئيس قسم القدرة والدكتور علي الطويسي رئيس قسم البيطرة.

ومن المقرر أن تنظر اللجنة في 6 قضايا أخرى حدد لنظرها يوم الثلاثاء المقبل، وتناولت اللجنة عدة قضايا تنوعت بين قضايا مكافحة المنشطات والمواد المحظورة والمواد المحرمة وقضايا الإساءة للخيول و قضايا الإصابات الخطيرة للخيول وقضايا الإساءة إلى أعضاء لجنة التحكيم وقضايا الغش.

تفهّم المدربين

وأشاد اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس الاتحاد، بتفهّم المدربين وأصحاب القضايا وتعاونهم وإقامة الجلسات عبر تقنية الاتصال المرئي والصوتي عن بعد، ما أسهم في سلاسة الجلسات، والحفاظ على مبدأ التباعد الاجتماعي في ظل الظروف الراهنة، وشكر الريسي رئيس وأعضاء لجنة الانضباط، ومن شاركوا فيها على ما يقومون به من جهد مبارك في تسخير التكنولوجيا للتسهيل على كافة المراجعين.

وعبر الدكتور غانم محمد الهاجري الأمين العام للاتحاد، عن سعادته باستخدام تكنولوجيا تقنية الاتصال المرئي والصوتي للتسهيل على أصحاب القضايا خلال الجلسات و الحفاظ على المجتمع خلال الفترة الحالية، كما أكد أن الاتحاد اعتمد خطة متكاملة لاستمرارية هذه الخدمات الخاصة بالجلسات لتعزيز الأداء المتميز خلال فترة الطوارئ والأزمات.

وشكر المستشار محمد سلمان الصابري عضو محكمة الاتحاد الدولي للفروسية ورئيس لجنة الانضباط، كل من أسهم من مدربين وفنيين وفرسان لتفهمهم وتجاوبهم لأصول قواعد الاتصال عن بعد، والتزامهم بها ما أسهم في سلاسة سير الجلسات، وأضاف أن اتحاد الفروسية يمتلك بنية تقنية تعتبر الأكثر تطوراً بين اتحادات الفروسية إقليمياً ودولياً.