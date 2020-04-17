لجنة الانضباط في اتحاد الفروسية تعقد جلساتها عبر "الاتصال المرئي"

المصدر: وام

عقدت لجنة الانضباط في اتحاد الإمارات للفروسية والسباق التي تختص بالفصل في كافة المنازعات و قضايا مخالفات سباقات الخيل التابعة للاتحاد جلساتها خلال الأيام الأخيرة، عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد، وذلك للفصل في عدد من القضايا العالقة، وإصدار القرارات والأحكام بشأنها وفقا لقواعد وقوانين الاتحاد وبما يتوافق مع لوائح الاتحاد الدولي.

وتم الانتهاء من النظر في 17 قضية من قبل اللجنة التي يرأسها المستشار محمد سلمان الصابري عضو محكمة الاتحاد الدولي للفروسية، وعضوية كل من شعيب حسين الحمادي، ومحمد أحمد الشحي، وأحمد الجابري، والمستشار محمد أبو المجد ممثلا عن الاتحاد، ومحمود زيود رئيس قسم القدرة، و الدكتور علي الطويسي رئيس قسم البيطرة، ومن المقرر أن تنظر اللجنة في 6 قضايا أخرى في جلسة يوم الثلاثاء القادم.

وأثنى اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الإمارات للفروسية والسباق على تعاون المدربين وأصحاب القضايا في إقامة الجلسات عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد، ما ساهم في تطبيق الإجراءات المعتمدة من قبل الدولة في هذه المرحلة، متوجها بالشكر إلى رئيس وأعضاء لجنة الانضباط، على ما بذلوه من جهد في إقرار اللوائح وتطبيق القوانين.

ومن ناحيته عبر الدكتور غانم محمد الهاجري الأمين العام للاتحاد عن سعادته باستخدام تكنولوجيا تقنية الاتصال المرئي للتيسير على أصحاب القضايا خلال الجلسات والحفاظ على المجتمع خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أن الاتحاد اعتمد خطة متكاملة لاستمرارية هذه الخدمات الخاصة بالجلسات لتعزيز الأداء المتميز خلال الفترة الحالية.

وأوضح شعيب سلمان الصابري عضو اللجنة أن اتحاد الفروسية يمتلك بنية تقنية متطورة، مما يعزز جاهزيته في مواجهة التحديات عبر تطوير وتنويع أساليب العمل وفق المتغيرات المجتمعية، والاستخدام الأمثل للتقنيات الحديثة بما يحقق استمرارية الأعمال، ويرسخ الدور الريادي للدولة في تقديم خدمات عدلية وفق معايير عالية الجودة، مع المحافظة على صحة وسلامة المجتمع.