نفوق الأسطورة " شمردل "

المصدر: متابعة - خالد المهيري

أعلنت مزارع ( دارلي) للتهجين عن نفوق الفحل الأسطوري ( شمردل ) عن عمر ناهز 18 عاماً.

ويعد (شمردل) أحد أقوى الخيول في أوروبا اذ أحرز عدد من الألقاب العالمية لفريق جودلفين أبزرها الجينيز الفرنسي و الديربي الفرنسي و سانت جيمس بالاس ستيكس في بريطانيا ضمن مهرجان (رويال آسكوت) العام 2005 .

كما نال البطل الأسطوري في ذات العام لقب سباق (الاكليبس ستيكس) في مضمار ( سان داون ) في بريطانيا

وعقب اعتزال ( شمردل ) السباقات ، تمكن الفحل الراحل من إنجاب عدد من الأبطال المميزين ، ابرزهم البطل المعتزل الأسطوري ( بلو بوينت) الذي حقق الثنائية التاريخية في مهرجان (رويال آسكوت) العام الماضي و النجم ( بيناتوبو ) الفائز بلقب ( دارلي ديوهيرست ستيكس) العام الماضي .

وعبر المدرب العالمي سعيد بن سرور عن حزنه الشديد لنفوق (شمردل) قائلا: ( لقد توج بطلا في عمر السنتين و بعدها أصبح أبرز خيول جودلفين متوجًا بالعديد من الإنجازات)

و أضاف سعيد بن سرور ان الراحل الأسطوري استطاع ان ينجب عدد من الأبطال المميزين الذين سيواصلون المسيرة في الإنجازات و التهجين .