تمديد إيقاف سباقات الخيول البريطانية حتى إشعار آخر

المصدر: متابعة - خالد المهيري

أعلنت الهيئة البريطانية لسباق الخيل عن تمديد إيقاف السباقات إلى إشعار آخر بسبب تفشي فيروس كورونا.

وكان الملاك والمدربون يأملون بعودة السباقات في الأول من شهر مايو القادم، إلا أن خطورة الأوضاع دفعت الهيئة إلى إتخاذ هذا القرار.

ولم تعلن الهيئة عن المواعيد الجديدة لعودة السباقات، إلا أن مصادر أكدت بأن الخطط جاهزة في حال قررت الجهات المعنية عودة السباقات مجددا، إذ تسعى بعض الجهات إلى تنفيذ الخطة التي تم الاتفاق عليها في الأيام الماضية والتي تتضمن إقامة السباقات في المضامير البعيدة وبدون الحضور الجماهيري، كما يعتقد فريق آخر بأن السباقات لن تعود قبل شهر يوليو المقبل، وستكون بحاجة إلى إعادة ترتيب الأوراق خاصة السباقات الكلاسيكية ووضع خطة مرحلية جديدة لاستئناف السباقات قبل نهاية العام.

وأكد نك راست، الرئيس التنفيذي لهيئة السباقات البريطانية، أنهم يعملون عن كثب مع الحكومة البريطانية لضمان عودة سلسة وناجحة للسباقات في الوقت الأنسب، مصرحاً: "لقد علقنا السباقات في مارس لحماية صحة وسلامة الجمهور، وللحد من الضغط على هيئة الخدمات الصحية الوطنية، وقرار استمرار فترة التعليق هو الصائب حتى نستطيع ضمان سلامة المشاركين".

كما أوضح راست أن العمل نحو وضع خطط لإنقاذ مستقبل الرياضة ما زال مستمراً وأن التواصل مع الجمهور بشفافية أمر مهم، لكن الأولوية حالياً هي الخروج من الأزمة ودعم الجهد الوطني لحفظ السلامة العامة.