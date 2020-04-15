تطلعات بعودة سباقات الخيول الفرنسية أوائل مايو المقبل

المصدر: متابعة - خالد المهيري

يأمل عدد من الملاك و المدربين و الجهات المعنية بسباقات الخيول في فرنسا أن يتم تخفيف القيود على سباقات الخيول قبل نهاية الحجر الصحي 11مايو المقبل.

و تعمل الجهات المعنية بسباقات الخيول الفرنسية على وضع جدول زمني لعودة السباقات في الرابع من الشهر المقبل في حال وافقت الحكومة الفرنسية على ذلك.

وقال متحدث رسمي باسم الهيئة العليا لسباقات الخيل الفرنسية ( فرانس غالوب ) بأنه سيتم إصدار قرار بشأن عودة السباقات قبل نهاية الأسبوع الحالي و الإجراءات التي سوف يتم اتخاذها خلال الفترة القادمة .

و اكد نيكولاس كليمنت رئيس اتحاد المدربين في فرنسا بأنه يأمل بعودة السباقات في اسرع وقت ممكن، مضيفا بانه تم وضع خطة زمنية لعودة السباقات في الرابع من الشهر المقبل.

و قال كليمنت بأن الخطة تتضمن إقامة الجينيز الفرنسي في نهاية الأسبوع الأول من شهر يونيو القادم ، فيما سيقام سباقي الأوكس و الديربي الفرنسي في أوائل شهر يوليو المقبل، مشيراً بأن المشكلة التي ستواجه السباقات الفرنسية هي مشاركة الخيول القادمة من خارج فرنسا و الآليات التي سوف يتم وضعها لذلك .