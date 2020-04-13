النحس يطارد ماكسيمم سيكيورتي

المصدر: متابعة - خالد المهيري

مازالت المشاكل تلاحق الجواد الأمريكي (ماكسيمم سيكيورتي) الذي بدأ النحس بمرافقته في كافة السباقات العالمية ، فقد أعلن الجوكي كلوب السعودي، عن حجز جوائز النسخة الأولى من كأس السعودية الدولي.

الذي أقيم بالمملكة في نهاية فبراير الماضي، وفاز بشوطه الرئيس الذي تبلغ جوائزه 20 مليون دولار الجواد الأمريكي عقب الكشف عن فضيحة المنشطات التي تورط فيها مدرب الجواد الفائز جيسون سيرفس في الولايات المتحدة الأمريكية، وكان ملاك الجواد قد قاموا بتحويله للمدرب بوب بافرت بعد الاتهامات.

وأعلن الجوكي كلوب أنه حتى انتهاء تحقيقه الخاص الذي يقوم به حول هذه الاتهامات، فإنه سيتم تعليق تسليم جميع الجوائز المالية للفائزين في سباق كأس السعودية، وكشف أنه أبلغ جميع الفائزين في السباق بالقرار.

وكانت لجنة سباقات (ديربي كنتاكي) قد سحبت العام الماضي لقب السباق عن ( ماكسيمم سيكيورتي) وإحلاله في المركز 17، بسبب التدخل والعرقلة التي أحدثها خلال الشوط المثير في حادثة هي الأولى من نوعها منذ انطلاق السباق العريق