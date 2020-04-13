193 مليون جنيه إسترليني خسائر توقف سباقات الخيول في بريطانيا

المصدر: متابعة - خالد المهيري

تواجه السباقات البريطانية مستقبلًا اقتصاديًا غامضًا، اذ قالت الهيئة البريطانية لسباقات الخيول، بأن الخسائر المالية سوف تصل إلى 193 مليون جنيه إسترليني في حال واصلت المضامير إغلاق أبوابها حتى شهر يوليو القادم بسبب فيروس كورونا .



و دعت الهيئة البريطانية لسباقات الخيول مجتمع الفروسية الى الضغط على الحكومة عن طريق نواب مجلس العموم البريطاني لتقديم الدعم المالي لقطاع الفروسية و الذي يواجه أزمة إقتصادية و اجتماعية تهدد مكانة السباقات البريطانية على المستوى المحلي و العالمي .

وكانت تقارير صحفية قد تحدثت الأسبوع الماضي عن خطة أعدتها الهيئة لاستئناف السباقات تتضمن إقامتها في المضامير البعيدة و منع الحضور الجماهيري بالإضافة إلى وضع بعض الفنادق القريبة من هذه المضامير تحت تصرف الهيئة في حال الاشتباه بإصابة أحد المشاركين أو العاملين بالفيروس .



ولكن البعض يرى بأن الأزمة لن تنتهي بسرعة على الرغم من رغبة جميع العاملين في قطاع الفروسية بالعودة في الأول من مايو المقبل ، إلا ان تأجيل السباقات الكلاسيكية في بريطانيا أعطى مؤشرات سلبية بطول مدة الأزمة .