«أديب».. حديث أهل الخيل في العالم

المصدر: متابعة - خالد المهيري

أصبح الجواد «أديب» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، حديث أهل الخيل في العالم عقب الإنجاز الكبير الذي حققه البطل باقتناصه لقب شوط «كوين إليزابيث ستيكس» لمسافة 2000 متر «الفئة الأولى» في ثاني سباقات «خريف راندويك»، أول من أمس، بقيادة الفارس توم ماركواند وإشراف المدرب وليام هاجس في ثاني مشاركة للبطل في أستراليا.

وفي الشهر الماضي، تمكن «أديب» في أول مشاركة له في أستراليا من الظفر بلقب سباق «رانفت ستيكس» لمسافة 2000 متر «الفئة الأولى»، والذي أقيم على مضمار «روزهيل» بمدينة سيدني الأسترالية.

وبهذا الإنجاز يكون «أديب» قد أضاف الفوز الـ 15 للإسطبل الأصفر بسباقات الفئة الأولى، مسطراً اسمه بمداد من ذهب مع أبرز أساطير الإسطبل من أمثال «متوتو» و«ما شاء الله» وغيرها من الأسماء الكبيرة.

ولفوز «أديب» مذاق خاص للفارس الشاب توم ماركواند الذي تمكن خلال فترة قصيرة من تحقيق لقب سباقين من الفئة الأولى وأيضا خارج المملكة المتحدة، وعبر توم ماركواند عن سعادته الكبيرة بالفوز معتبراً إياه حلماً وقد تحقق في ظل توقف السباقات البريطانية بسبب تفشي فيروس «كورونا»، قائلاً: «أعتقد أن الكثير من الناس يستهينون بمدى أهمية ذلك بالنسبة لي، ما زلت صغيراً وأمامي مستقبل طويل في هذه الرياضة، ولكن القدوم إلى هنا والفوز باللقب على صهوة جواد مميز، وأيضاً الدعم الكبير الذي محني إياه المدرب، خلال هذه الفترة الصعبة التي تمر بها السباقات البريطانية، هو أمر لا يوصف»، ووصف ماركواند الحصان قائلاً: «إنه جواد قوي وصريح، فهو ينزل رأسه وينطلق بكل اندفاع، ومخزون طاقته لا ينتهي أبداً».

اهتمام عالمي

وحظي فوز «أديب» باهتمام كبير من قبل الصحف والمواقع العالمية المعنية بسباقات الخيول، ونشر موقع «ريسنغ دوت كوم» الأسترالي، تقريراً عن الوجهة المحتملة لـ «أديب» عقب انتصاره الكبير في أستراليا، إذ إنه من المحتمل أن يشارك البطل في سباق «شامبيون ستيكس» في مضمار «آسكوت» ببريطانيا شهر أكتوبر المقبل، كما ركز تقرير لموقع «بي بي سي» البريطاني، على الفارس الشاب توم ماركواند وفوزه بلقبين للفئة الأولى خلال الأسابيع الماضية.