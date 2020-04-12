إنجازات تاريخية لخيول الإمارات في أستراليا

المصدر: متابعة - خالد المهيري

سجلت خيول الإمارات، أمس عدداً من الانتصارات التاريخية، في ثاني سباقات «خريف راندويك»، في مدينة سيدني الأسترالية.

وكانت البداية مع المهرة المتميزة «كوليت»، التي أهدت فريق جودلفين وللمرة الأولى في تاريخ الإسطبل الأزرق، لقب سباق «الأوكس الأسترالي»، المخصص للمهرات لمسافة 2400 متر «الفئة الأولى»، بقيادة الفارس جلين بوس وإشراف المدرب جيمس كمنغز، مسجلة زمناً قدره 2.36.37 دقيقة، وبفارق طولين ونصف الطول عن الوصيفة «توفي تونج»، بقيادة الفارس كيرين ماكفوي وإشراف المدرب كريس والر.

وأكد المدرب جيمس كمنغز، أن البطلة تمتاز بطبعها الهادئ، مثلما كان والدها، الفحل الشهير «هالوود كراون»، وهو نسب نبيل، له بصمات واضحة في السباقات الكلاسيكية، وهذا كان له أثر فعال في هذا السباق، حيث تحتاج لخيل على قدر عالٍ من الجاهزية والصلابة، والقدرة على مواصلة الأداء، وأظهرت البطلة ذلك في الأسبوعين الماضيين، وهذه المهرة، لديها قدرة على التحمل، وخفة في الحركة، وهما صفتان لا تقدران بثمن.

وواصل «أديب» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، مسيرة إنجازاته القوية، وكان على الموعد، محققاً لقب شوط «كوين إليزابيث ستيكس» لمسافة 2000 متر «الفئة الأولى»، بقيادة الفارس توم ماركواند وإشراف المدرب وليام هاجس، مسجلاً زمناً قدره 2.06.92 دقيقة، وبفارق طولين وثلاثة أرباع الطول، عن الوصيف «فيري إليجانت».

وتقدم المدرب وليام هاجس بخالص التقدير، لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، على إعطائهم الفرصة لتدريب البطل المميز «أديب»، الذي قدم أداء مذهلاً في السباق، مضيفاً أنه يأمل بعودة البطل إلى بريطانيا، لقضاء فترة النقاهة، وبعدها سوف سيتم وضع الخطط المستقبلية للبطل.

وأشاد هاجس، الذي تابع السباق من إسطبلاته في نيو ماركت بالمملكة المتحدة، بأداء الفارس الشاب توم ماركواند، الذي تمكن من قيادة البطل بمهارة خلال السباق.

وأشادت لارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية رئيس الاتحاد الدولي لأكاديميات سباقات الخيل «ايفهرا»، بإنجاز «أديب» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، وخيول الإمارات، وثمنت الدعم الذي يقدمه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة لمهرجان سموه العالمي للخيول العربية الأصيلة، وأشارت إلى أن توم ماركواند يعد أول فارس متخرج في منحة «ايفهرا» يحقق هذا الإنجاز.

وقالت: جميع أعضاء برنامج «ايفهار» فخورون بهذه النتيجة، وكل الطلاب والفرسان سعداء ببلوغ ماركواند هذا الهدف والمعلم البارز، وقدمت صوايا التهنئة للفارس ماركواند البالغ من العمر 22 عاماً، على الفوز الاستثنائي.