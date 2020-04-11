خيول الإمارات تواجه التحدّي في أستراليا اليوم

المصدر: متابعة: خالد المهيري

تستعد خيول الإمارات اليوم لإكمال مسيرة النجاحات في السباق الثاني لـ«خريف راندويك» بمدينة سيدني الأسترالية.

وسيدفع فريق «جودلفين» بكتيبة متميزة من الخيول والمهرات للظفر بألقاب السباق، وتسعى المهرة المتألقة «كوليت» لمواصلة تميزها في السباقات الأسترالية من بوابة سباق «الأوكس الأسترالي» المخصص للمهرات لمسافة 2400 متر «الفئة الأولى» بقيادة الفارس جلين بوس وإشراف المدرب جيمس كمنغز.

وقال المدرب جيمس كمنغز: البطلة أظهرت في السباق الماضي أنها تتمتع بقدرات تحملية مع خفة في الحركة، ومن النادر أن تجتمع الاثنتان، والتأهل للمشاركة في الأوكس من أول موسم لها يعد في حد ذاته إنجازاً رائعاً.

وأضاف: أمامها مهمة جسيمة، وفقط يجب علينا التثبت من قدرتها على الارتقاء إلى مستوى التحدي المطلوب.

ويشهد شوط «كولمور ليجسي ستيكس» المخصص للمهرات والأفراس لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى» مشاركة كل من «اليزيه» وتشارك للمرة الأخيرة في السباقات قبل أن تحال للتقاعد بقيادة الفارس جلين سكوفيلد، إضافة إلى مشاركة بوتوكاوا بقيادة الفارس جوشوا بار.

وتشارك ثلاث مهرات في شوط سافير ستيكس لمسافة 1200 متر الفئة الثانية وهن سافاتيانو بقيادة الفارس جيمس مكدونالد، و«مانكيور» بقيادة الفارس كيرين مكيفوي، و«سوثينغ» بقيادة الفارس جيسون كوليت.

نحو إنجاز جديد

ويشارك اليوم البطل المتألق «أديب» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم في شوط «كوين إليزابيث ستيكس» لمسافة 2000 متر «الفئة الأولى» بقيادة الفارس توم ماركواند وإشراف المدرب وليام هاجس، ويسعى البطل إلى إضافة إنجاز جديد إلى سجل إنجازاته المتميزة والتي كان آخرها الفوز بلقب سباق «رانفت ستيكس» لمسافة 2000 متر «الفئة الأولى» والذي أقيم على مضمار «روزهيل» بمدينة سيدني الأسترالية الشهر الماضي.

شوطان

ويشهد الشوط الأول «بيرسي سايكس ستيكس» لمسافة 1200 متر«الفئة الثانية» والمخصص للمهرات، مشاركة «منتصرة» لسمو الشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم بقيادة الفارس توم ماركواند، فيما يشارك في الشوط الثاني «اروفيلد سبرنت» لمسافة 1200 متر «الفئة الثانية»، كل من «فليت» لجودلفين بقيادة الفارسة راشيل كينج وإشراف المدرب جيمس كمنغز، و«أناهيد» لسمو الشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم بقيادة الفارس تيموثي كلارك.