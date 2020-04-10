«فروسية الشارقة» تعقّم مرافق النادي

المصدر: دبي - فائز بجبوج

أكد الشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق، أن النادي قام بعمليات التعقيم الشامل لجميع مرافق النادي، حرصاً على سلامة الفرسان والحفاظ على الخيول، وأن مجلس الإدارة قرر إيقاف أنشطة وجميع فعاليات مدرسة التدريب والأكاديمية بالنادي، حتى إشعار آخر، وتعليق جميع البطولات والفعاليات التي تأتي ضمن خطط النادي خلال الموسم الحالي، مشيراً إلى أن هذه القرارات جاءت التزاماً بتعليمات وزارة الصحة ووقاية المجتمع، لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد، وتقدم بالشكر والتقدير للقيادة الرشيدة للجهود الجبارة التي تبذل للحد من انتشار هذا الوباء، وتسعى على الدوام لتوفير الأمن والأمان للمواطنين والمقيمين، وثمن الجهود الكبيرة التي تقدمها الكوادر الطبية، وأنهم بالفعل خط الدفاع الأول الساهر على حماية الوطن، وبدوره قال الشيخ علي النعيمي وهو أحد فرسان نادي الشارقة البارزين والمدرب ضمن الكوادر الفنية بالنادي إن إدارة النادي قد تفاعلت بشكل مباشر لتنفيذ توجيهات الدولة للحد من انتشار هذا الفيروس الذي يشغل العالم، وأوقف جميع أنشطته وفعالياته وبطولاته.