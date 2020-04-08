تأجيل الجينيز والديربي الإنجليزي ورويال آسكوت بدون جمهور

المصدر: متابعة - خالد المهيري

كما كان متوقعاً في الأسابيع الماضية، فقد أعلن الجوكي كلوب البريطاني عن تأجيل سباق الجينيز الانجليزي، الذي كان المقرر إقامته يوم الثاني والثالث من الشهر المقبل وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا في بريطانيا.

كما تم الإعلان أيضا عن تأجيل سباق الأوكس والديربي الانجليزي، والذي كان من المقرر إقامتهما شهر يونيو المقل.

وقال البيان الصادر من الجوكي كلوب البريطاني بأنه يتم البحث مع الهيئة البريطانية لسباقات الخيل عن مواعيد جديدة لإقامة هذه السباقات.

أما بالنسبة لمهرجان رويال آسكوت الملكي، فقد تقرر إقامته بدون جمهور في الفترة من 16 الى 20 يونيو المقبل، إذا وافقت الحكومية البريطانية والجهات المعنية على ذلك