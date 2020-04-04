«جودلفين» تواجه التحدي في أستراليا اليوم

المصدر: متابعة - خالد المهيري

تستعد خيول «جودلفين» وعددها 14 جواداً من أرقى وأقوى السلالات، لخوض غمار التحدي في افتتاح سباقات «خريف راندويك» في مدينة سيدني الأسترالية اليوم، والتي ستشهد 6 أشواط مثيرة، ومنها شوطان تصنيف فئة أولى، وستكون الأنظار متجهة نحو الشوط الرئيس «دونكاستر مايل» لـ«الفئة الأولى»، إذ يسعى الاسطبل الأزرق إلى مواصلة مسيرة الانتصارات، عبر البطل «كاسكيديان» الفائز بلقب دونكاستر بريلود لمسافة 1500 متر الفئة الثالثة الأسبوع الماضي.

وقال المدرب جيمس كمنغز: شعرنا بارتياح بالغ لرؤيته فائزاً في المشاركة الأخيرة عقب المشكلات التي تعرض لها في المشاركتين السابقتين، وأضاف قائلاً: «وأحياناً حينما تحدث مثل تلك الأمور، لا تقدم الخيول أفضل ما عندها حينما تجد الفرصة، ولكنه حقق الفوز بأسلوب ممتاز وهو جواد بمستوى سباقات الفئة الأولى في فرنسا وهنا أيضاً، وبالتالي يستحق تماماً أن يكون من بين المرشحين».

مشاركة الاسطبل الأزرق

كما سيدفع الاسطبل الأزرق بكل من الجواد الأوروبي «بست أوف دايز» و«تالي»، وقال المدرب جيمس كمنغز: «بست أوف ديز» (جيسون كوليت) الفائز في سباقات الفئة الثانية في بريطانيا والفئة الأولى في أستراليا مؤهل لأن يكون مرافقاً لـ«كاسكيديان» عقب أداء ابتدائي جيد حينما حل سادساً بسباق جورج رايدر ج1 ستيكس في روزهيل قبل أسبوعين، وأضاف قائلاً: دخل في مهمة صعبة للغاية من أول مشاركة موسمية وتراجع للمركز الأخير، ولكنه ركض بقوة عند خط النهاية وقلص الفوارق مع خيول من أمثال «اليزيه» و«براندنبيرج».

ثنائي متميز

ويشارك كل من «بيفواك» و«تريكنيغ» في شوط «تي جيه سميث» لـ«الفئة الأولى»، وعن «بيفواك» قال المدرب جيمس كمنغز: «أداؤه في وليام ريد كان دون المستوى، وهو أفضل من ذلك، وأرى منه علامات أنه سيركض بشكل جيد للغاية، وكان قوياً في نيوماركت، وهو قادر على إظهار ذلك المستوى»، وعن «تريكنيغ» قال كمنغز: «لديه الفرصة في الفوز، وبعدها سيتجه إلى سباق أول ايجد ستيكس، ولكن تركيزنا منصب على هذا السباق، ونتطلع لعودته هنا بعد مجهود مقدر في آخر تجربة تحضيرية».

باقي الأشواط

وسيشهد الشوط الأول «وايدين كيندرجارتن ستيكس» لـ«الفئة الثالثة» مشاركة كل من «دامجيد» و«جرلي»، فيما سيشارك «بروموشنز» في الشوط الثاني «سيلتزر كاربين ستيكس» لـ«الفئة الثالثة»، وتشارك في الشوط الثالث «أدريان نوكس ستيكس» للفئة الثالثة 3 مهرات وهن كوليت، أميتو، ومايا نبيلا، بينما سيشهد الشوط الختامي بي جيه بيل ستيكس للفئة الثالثة مشاركة كل من كياميشي، بن سسك، و«بلاكيت».